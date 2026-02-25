Рязань
В 2026 году рязанские семьи с детьми могут получить новую выплату
В 2026 году рязанские семьи с детьми смогут получить новую меру социальной поддержки — ежегодную семейную выплату. Об этом сообщили в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Рязанской области.

Работающие родители смогут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц и направить средства на семейные нужды. Государство компенсирует 7% из 13% НДФЛ, уплаченного за предыдущий год. По итогам года налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут семье.

Претендовать на выплату смогут официально трудоустроенные родители, в том числе усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двоих и более детей. Возраст детей — до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении.

Среди основных условий:

  • гражданство РФ и постоянное проживание в стране;
  • статус налогового резидента;
  • отсутствие задолженности по алиментам;
  • среднедушевой доход семьи не выше полуторакратного прожиточного минимума в регионе. (в 2025 году в Рязанской области он составляет 15 782 рубля в месяц на человека).

Подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчетным. Таким образом, в 2026 году семьи смогут оформить возврат налога за 2025 год. Документы примут через МФЦ, портал госуслуг или в клиентских службах регионального отделения СФР.

Выплату назначат один раз в год, право на нее потребуется подтверждать ежегодно.