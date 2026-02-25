С виновного в смертельном ДТП в Рязанской области взыскали более двух млн

Рязанский суд вынес приговор виновному в смертельном ДТП. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Отмечается, что в мае 2025 года 28-летний житель Сараевского округа сел за руль FAW Hongqi пьяным. Молодой человек превысил допустимую скорость, автомобиль перевернулся.

В аварии один пассажир от полученных травм скончался на месте, двое других получили травмы.

Сараевский районный суд признал водителя виновным по статье 264 части 4 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет два месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он не сможет два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Кроме этого, суд взыскал с обвиняемого в качестве компенсации морального вреда один миллион 900 тысяч рублей, а также 219 898 рублей материального ущерба.