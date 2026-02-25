Рязанским школьникам пришлось добираться на уроки по непролазным сугробам

Рязанским школьникам пришлось добираться на уроки по непролазным сугробам. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «Новости Рязани и Рязанской области».

По словам местных жителей, у школы № 76 имени Чумаковой Н. Н. замело снегом тротуар и пешеходный переход.

«Дети сегодня пробирались к знаниям по краю колеи, потому что весь проезд встал из-за застрявшего автомобиля. Детям и выйти-то было некуда, кроме как в сугробы. И даже тропинки нет», — говорится в сообщении.

Фото: «Новости Рязани и Рязанской области».