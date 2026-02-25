В Рязани опубликован новый список школ, закрепленных за конкретными адресами

Администрация Рязани приняла постановление № 1530 от 20 февраля 2026 года о закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями города. Документ опубликован на сайте «Рязанских ведомостей».

Согласно новой редакции документа, школы закреплены за определенными микрорайонами и улицами — перечень приведен в приложении к постановлению.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Оно принято в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минпросвещения о порядке приема на обучение. Документ подписал глава администрации Рязани Б. В. Ясинский.