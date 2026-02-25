Рязанка сообщила о заваленной снегом дороге к детской поликлинике

Кадры сняты на улице Тимуровцев. Женщина засняла неочищенную дорогу до детской поликлиники № 7. «Не могут проехать даже машины, что уж говорить о коляске. Это единственный путь с улицы Тимуровцев до детской поликлиники. С коляской не пройти. Такое месиво по всему пути», — отметила женщина.