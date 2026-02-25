РИА Новости: рязанцы стали чаще отдавать предпочтение русской кухне

Об этом сообщил соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин, передает РИА Новости. По его словам, наблюдается явный тренд на предпочтение местной кухни и локальных продуктов. Если ранее рязанцы чаще интересовались экзотическими блюдами, то сейчас они проявляют больший интерес к традиционным рецептам. «…либо мы сейчас готовить научились лучше, и у нас получается история, когда мы через еду именно к бабушке в деревню отправляем. Либо люди поняли ценность этого. Либо они перешагнули через эту моду. То есть чувствуется такой элемент гастропатриотизма», — отметил Кирилин. Он добавил, что посетители ресторанов теперь приходят с запросами на новые блюда из русского меню и интересуются, какие местные рецепты были обнаружены кулинарами во время экспедиций по области.

