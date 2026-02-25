РИА Новости: рязанцы стали чаще отдавать предпочтение русской кухне

Рязань
Об этом сообщил соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин, передает РИА Новости. По его словам, наблюдается явный тренд на предпочтение местной кухни и локальных продуктов. Если ранее рязанцы чаще интересовались экзотическими блюдами, то сейчас они проявляют больший интерес к традиционным рецептам. «…либо мы сейчас готовить научились лучше, и у нас получается история, когда мы через еду именно к бабушке в деревню отправляем. Либо люди поняли ценность этого. Либо они перешагнули через эту моду. То есть чувствуется такой элемент гастропатриотизма», — отметил Кирилин. Он добавил, что посетители ресторанов теперь приходят с запросами на новые блюда из русского меню и интересуются, какие местные рецепты были обнаружены кулинарами во время экспедиций по области.

Посетители рязанских ресторанов все чаще выбирают блюда русской кухни, проявляя гастропатриотизм. Об этом сообщил соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин, передает РИА Новости.

По его словам, наблюдается явный тренд на предпочтение местной кухни и локальных продуктов. Если ранее рязанцы чаще интересовались экзотическими блюдами, то сейчас они проявляют больший интерес к традиционным рецептам.

«…либо мы сейчас готовить научились лучше, и у нас получается история, когда мы через еду именно к бабушке в деревню отправляем. Либо люди поняли ценность этого. Либо они перешагнули через эту моду. То есть чувствуется такой элемент гастропатриотизма», — отметил Кирилин.

Он добавил, что посетители ресторанов теперь приходят с запросами на новые блюда из русского меню и интересуются, какие местные рецепты были обнаружены кулинарами во время экспедиций по области.