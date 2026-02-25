Рязань
Рязанцы сообщили об изменении работы светофора на Северной окружной в Канищеве
Жители Рязани сообщили об изменении работы светофора на Северной окружной дороге в микрорайоне Канищево. Пост с жалобой появился в группе «Рязанская жизнь в ракурсе». По словам местного жителя, после перенастройки светофора путь утром на автомобиле от ОКБ до светофора на Северной окружной занимает до двух часов.

Жители Рязани сообщили об изменении работы светофора на Северной окружной дороге в микрорайоне Канищево. Пост с жалобой появился в группе «Рязанская жизнь в ракурсе».

По словам местного жителя, после перенастройки светофора путь утром на автомобиле от ОКБ до светофора на Северной окружной занимает до двух часов.

«Зеленый свет горит всего лишь секунд 20! Пробка здесь собирается всегда — независимо снегопад или ясная погода», — написал он.

Рязанец отметил, что, возможно, удалось разгрузить улицу Шабулина, однако общественный транспорт идет по улице Интернациональной.

«Люди стоят на остановках, затем стоят в автобусе в пробке. Каждый рабочий день одно и то же», — добавил подписчик.

Фото: «Рязанская жизнь в ракурсе».