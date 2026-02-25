Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
Чтв, 26
Птн, 27
ЦБ USD 76.63 -0.12 25/02
ЦБ EUR 90.58 0.3 25/02
Нал. USD 76.51 / 76.70 25/02 14:25
Нал. EUR 90.86 / 91.59 25/02 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
Вчера 12:19
307
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
946
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
520
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 079
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцы боятся оказаться под колесами транспорта из-за бугров на остановках
По словам местных жителей, на остановке на площади Театральной образовался большой скользкий бугор. «Каждый день площадь Театральная встречает пассажиров огромной горой снега прямо напротив остановки общественного транспорта. Этот постоянный снежный барьер делает передвижение крайне затруднительным и опасным. Людям приходится буквально бороться с сугробами, чтобы попасть внутрь салона автобуса или покинуть транспорт. Особенно тяжело приходится пенсионерам: многие попросту не способны преодолеть такую преграду самостоятельно, рискуя оказаться под колесами транспортных средств», — отметила рязанка.

Рязанцы боятся оказаться под колесами транспорта из-за бугров на остановках. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

По словам местных жителей, на остановке на площади Театральной образовался большой скользкий бугор.

«Каждый день площадь Театральная встречает пассажиров огромной горой снега прямо напротив остановки общественного транспорта. Этот постоянный снежный барьер делает передвижение крайне затруднительным и опасным. Людям приходится буквально бороться с сугробами, чтобы попасть внутрь салона автобуса или покинуть транспорт. Особенно тяжело приходится пенсионерам: многие попросту не способны преодолеть такую преграду самостоятельно, рискуя оказаться под колесами транспортных средств», — отметила рязанка.

По ее словам, на ее глазах на бугре поскользнулся пенсионер.

«Сколько можно закрывать глаза на реальные потребности жителей города? Как добиться качественной уборки городских территорий и достойных условий пребывания на улицах родного города? Когда чиновники наконец поймут, что важен порядок и безопасность на дорогах и площадях, а не проведение массовых мероприятий», — заключила рязанка.