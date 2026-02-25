Рязанцы боятся оказаться под колесами транспорта из-за бугров на остановках

Рязанцы боятся оказаться под колесами транспорта из-за бугров на остановках. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

По словам местных жителей, на остановке на площади Театральной образовался большой скользкий бугор.

«Каждый день площадь Театральная встречает пассажиров огромной горой снега прямо напротив остановки общественного транспорта. Этот постоянный снежный барьер делает передвижение крайне затруднительным и опасным. Людям приходится буквально бороться с сугробами, чтобы попасть внутрь салона автобуса или покинуть транспорт. Особенно тяжело приходится пенсионерам: многие попросту не способны преодолеть такую преграду самостоятельно, рискуя оказаться под колесами транспортных средств», — отметила рязанка.

По ее словам, на ее глазах на бугре поскользнулся пенсионер.

«Сколько можно закрывать глаза на реальные потребности жителей города? Как добиться качественной уборки городских территорий и достойных условий пребывания на улицах родного города? Когда чиновники наконец поймут, что важен порядок и безопасность на дорогах и площадях, а не проведение массовых мероприятий», — заключила рязанка.