Рязанцев предупредили о мошенниках, продающих косметику в подъездах

Жители Рязани сообщили о случаях мошенничества, когда злоумышленники под видом продавцов косметики навязывают товары прямо в подъездах. Об этом рассказал один из местных жителей в группе «Топор. Новости Рязани».

По его словам, схема проста: сначала «продавец» втирается в доверие, затем обещает подарить большое количество косметики, а в конце называет цену «почти бесплатно». Вместо заявленных 49 тысяч рублей набор предлагают купить за 15 тысяч.

Автор поста предупреждает: распространять косметику по подъездам законные компании не ходят, поэтому горожанам стоит быть бдительными и не доверять таким предложениям.