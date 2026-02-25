Рязанцам рассказали о новом едином номере и голосовом помощнике Фонда капремонта

Как отмечается, теперь жители смогут легко и быстро получить необходимую информацию, не тратя время на поиски различных номеров. Новый номер 8 (4912) 20-33-20 был разработан с учетом пожеланий пользователей, которые часто сталкивались с трудностями при дозвоне до нужных отделов. «Мы знаем, как бывает непросто дозвониться. Сделали этот шаг, чтобы ваш вопрос точно был услышан», — отметили в Фонде. Также с помощью голосового помощника до соединения со специалистом можно узнать график работы отделов, часы приема звонков, а также получить информацию о том, как получить справку об отсутствии задолженности.

Фонд капитального ремонта (ФКР) объявил о запуске нового единого номера обратной связи и голосового помощника, чтобы улучшить качество коммуникаций с гражданами. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЖКХИНФО | 62».

«Каждый получает ответ или необходимую информацию уже на первом шаге», — добавили в ФКР.