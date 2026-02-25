Рязань
Рязанцам рассказали, как избежать пищевого отравления
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области предупреждает: неправильное хранение готовой пищи — главная причина пищевых отравлений. Чтобы их избежать, соблюдайте правила хранения готовых блюд: не оставляйте при комнатной температуре дольше двух часов. Также опасная зона температур: от +4°С до +60°С. Подавайте еду горячей (выше 60°С) или сразу убирайте в холодильник (ниже 4°С).

Чтобы избежать пищевых отравлений, соблюдайте правила хранения готовых блюд: не оставляйте при комнатной температуре дольше двух часов. Также опасная зона температур: от +4°С до +60°С. Подавайте еду горячей (выше 60°С) или сразу убирайте в холодильник (ниже 4°С).

Помимо прочего, необходимо соблюдать сроки хранения в холодильнике (ниже 4°С): 6-12 часов хранятся салаты, морепродукты, торты с заварным кремом. До 18 часов — отварные субпродукты, запеканки, картофель. 24 часа — мясо, жареная печень, яйца, овощи. 36 часов — жареная рыба, пирожные с масляным кремом. 48 часов — жареное мясо, птица, рыба. До 72 часов — торты без крема, с фруктовой отделкой.

Также следует накрывать контейнеры крышками или оборачивать их пищевой пленкой, не ставить скоропортящиеся продукты на дверцу холодильника, держать сырое мясо и готовую пищу раздельно и хранить продукты на задней стенке холодильника.