При пожаре в хозпостройке и бане в Рязанской области погибли 11 кур

Пожар на улице Полевой в Ермиши произошел утром 25 февраля. Информация диспетчеру поступила около шести часов утра. Загорелась баня. Огонь перекинулся на хозпостройки. Пожар тушили 11 человек и три единицы спецтехники. В 7.45 возгорание ликвидировали. Баня уцелела, погибли 11 кур. Причины пожара и ущерб установят специалисты.

