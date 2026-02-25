При пожаре в хозпостройке и бане в Рязанской области погибли 11 кур

Пожар на улице Полевой в Ермиши произошел утром 25 февраля. Информация диспетчеру поступила около шести часов утра. Загорелась баня. Огонь перекинулся на хозпостройки. Пожар тушили 11 человек и три единицы спецтехники. В 7.45 возгорание ликвидировали. Баня уцелела, погибли 11 кур. Причины пожара и ущерб установят специалисты.

При пожаре в хозпостройке и бане в Рязанской области погибли 11 кур. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Пожар на улице Полевой в Ермиши произошел утром 25 февраля. Информация диспетчеру поступила около шести часов утра.

Загорелась баня. Огонь перекинулся на хозпостройки.

Пожар тушили 11 человек и три единицы спецтехники. В 7.45 возгорание ликвидировали.

Баня уцелела, погибли 11 кур.

Причины пожара и ущерб установят специалисты.