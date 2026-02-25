При атаке на смоленское предприятие погибли четыре человека, еще 10 пострадали

При атаке на смоленское предприятие погибли четыре человека, еще 10 пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своих соцсетях.

Ночью 25 февраля Смоленская область подверглась атаке украинскими БПЛА. Силы ПВО сбили 14 дронов.

По данным главы региона, ВСУ ударили по гражданскому производственному предприятию азотных удобрений ПАО «Дорогобуж». По предварительной информации Василия Анохина, погибли четыре человека. Ранения получили 10 сотрудников предприятия. Пострадавшие доставлены в медучреждение.

На месте происшествия работают спасатели, которые локализовали очаги возгорания.

Школы в Смоленской области переведены на дистанционный режим, добавил Анохин.

UPD: в СК сообщили, что количество погибших при атаке БПЛА на завод увеличилось до семи человек. Не менее 10 получили ранения. По данным ведомства, ВСУ атаковали предприятие завод «Дорогобуж» как минимум 30 беспилотниками.

Фото и видео взяты из Telegram-канала Василия Анохина.