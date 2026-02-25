Появились фото с места массового ДТП в Рязанской области
Напомним, ДТП произошло 24 февраля на 255-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе. Столкнулись «МАЗ», «Лада Ларгус» и грузовик «Рено». Пострадали пассажиры «Лады» в возрасте 20-ти и 56-ти лет.
