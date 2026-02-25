МВД: мошенники могут давить на человека после неудачной попытки взлома

В пример привели историю россиянина, которого пытались взломать мошенники. Мужчина получил файл с вредоносным ПО, которое запросило доступ к его сообщениям. Он заподозрил неладное, отключил интернет и удалил файл, предотвратив взлом устройства. Однако через некоторое время ему позвонили неизвестные и пытались убедить его, что устройство взломано, а деньги россиянина перевели на нужды ВСУ.

