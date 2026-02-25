Мошенники начали звонить россиянам от имени судебных приставов

Аферисты начали представляться сотрудниками службы судебных приставов и сообщать россиянам о якобы неоплаченных штрафах ГАИ. По данным агентства, злоумышленник звонит жертве и утверждает, что за ней числится задолженность, на которую уже начисляют пени. Чтобы «избежать роста долга», мошенник предлагает срочно оплатить штраф.

Аферисты начали представляться сотрудниками службы судебных приставов и сообщать россиянам о якобы неоплаченных штрафах ГАИ. Об этом сообщает РИА Новости.

После разговора человеку присылают смс с фальшивой ссылкой для перевода денег. В результате пострадавшие рискуют потерять средства и передать личные данные злоумышленникам.