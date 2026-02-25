Минздрав России предложил изменить порядок оказания медпомощи детям

Минздрав России предложил изменить порядок оказания медицинской помощи детям. В новом документе говорится о разделении медицинских организаций на три группы в зависимости от их функций, передает РИА Новости. Первая группа будет включать детские поликлиники и отделения при больницах, которые предоставляют первичную помощь. Во вторую группу войдут детские поликлиники, работающие как самостоятельные организации, а также отделения в городских поликлиниках и больницах. Третья группа будет состоять из консультативно-диагностических центров. Также специализированную помощь детям в стационарных условиях разделят на три группы в зависимости от наличия необходимых отделений и технологий. При этом первичная помощь будут оказывать в амбулаторных условиях, а в экстренных случаях детей будут направлять в ближайшие медицинские учреждения с необходимым оборудованием.

