Лингвисты: слово «абьюзер» могут включить в словарь русского языка

Термин «абьюзер» могут официально включить в словари русского языка: оно не имеет аналогов в других языках. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская. «К слову „абьюзер“ я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским „насильник“. На мой взгляд, есть достаточные культурные, социальные и, собственно, лингвистические основания для включения этого слова в новый Словарь иностранных слов», — сказала Козловская.

Термин «абьюзер» могут официально включить в словари русского языка: оно не имеет аналогов в других языках. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская.

«К слову „абьюзер“ я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским „насильник“. На мой взгляд, есть достаточные культурные, социальные и, собственно, лингвистические основания для включения этого слова в новый Словарь иностранных слов», — сказала Козловская.

По ее словам, с 2013 года слово «абьюзер» стало активно использоваться в русском языке и приобрело широкую популярность.