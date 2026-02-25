ФНС подала иски в Рязанский суд на двух местных жителей

В Рязанском районном суде рассматриваются два дела, касающиеся налоговых обязательств жителей региона — Е. и Ч. Оба иска поданы Управлением Федеральной налоговой службы (ФНС) по Рязанской области, как сообщили в пресс-службе суда. В первом случае суд 3 февраля 2026 года отклонил иск к Е., который касался взыскания налога. ФНС утверждала, что у Е. есть задолженность, но суд не нашел оснований для удовлетворения иска. Во втором деле, связанном с Ч., суд принял противоположное решение и удовлетворил требования ФНС. Суд установил, что Ч. также зарегистрирован как налогоплательщик и имеет задолженность, что и стало причиной для взыскания налога. Отмечается, что решения суда еще не вступили в силу и могут быть обжалованы.

В Рязанском районном суде рассматриваются два дела, касающиеся налоговых обязательств жителей региона — Е. и Ч. Оба иска поданы Управлением Федеральной налоговой службы (ФНС) по Рязанской области, как сообщили в пресс-службе суда.

В первом случае суд 3 февраля 2026 года отклонил иск к Е., который касался взыскания налога. ФНС утверждала, что у Е. есть задолженность, но суд не нашел оснований для удовлетворения иска.

Во втором деле, связанном с Ч., суд принял противоположное решение и удовлетворил требования ФНС. Суд установил, что Ч. также зарегистрирован как налогоплательщик и имеет задолженность, что и стало причиной для взыскания налога.

Отмечается, что решения суда еще не вступили в силу и могут быть обжалованы.