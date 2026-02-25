Число субъектов малого бизнеса в Рязанской области выросло почти на 20%

Число субъектов малого бизнеса в Рязанской области в 2025 году выросло почти на 20%. Такие данные привела зампредседателя правительства региона Юлия Швакова 25 февраля. По ее словам, в области зарегистрировано порядка 120 тысяч субъектов малого бизнеса. Наибольшая доля приходится на традиционные сектора: торговлю, сферу услуг и строительство.

«Одна из наших ключевых задач — своевременно информировать предпринимателей, включая тех, кто только планирует открыть свое дело, о доступных мерах поддержки. Речь идет о всем спектре помощи: от льготных программ до содействия в подготовке необходимых документов», — рассказала Швакова.