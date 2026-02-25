Благодаря настойчивости врача рязанка узнала о смертельном заболевании

Рязанка отказывалась сдавать анализ кала на скрытую кровь, несмотря на то, что у ее отца ранее выявляли онкологическое заболевание. Врач по медицинской профилактике Наталья Кураксина объяснила важность обследования и убедила пройти скрининг. Результат анализа оказался положительным. Пациентке во время колоноскопии выявили раннее злокачественное новообразование сигмовидной кишки. Опухоль удалось полностью удалить на ранней стадии.