Рязанка отказывалась сдавать анализ кала на скрытую кровь, несмотря на то, что у ее отца ранее выявляли онкологическое заболевание. Врач по медицинской профилактике Наталья Кураксина объяснила важность обследования и убедила пройти скрининг. Результат анализа оказался положительным. Пациентке во время колоноскопии выявили раннее злокачественное новообразование сигмовидной кишки. Опухоль удалось полностью удалить на ранней стадии.

Благодаря настойчивости врача рязанка узнала о смертельном заболевании. Об этом 25 февраля сообщили в соцсетях ОКБ имени Семашко.

Рязанка отказывалась сдавать анализ кала на скрытую кровь, несмотря на то, что у ее отца ранее выявляли онкологическое заболевание. Врач по медицинской профилактике Наталья Кураксина объяснила важность обследования и убедила пройти скрининг.

Результат анализа оказался положительным. Пациентке во время колоноскопии выявили раннее злокачественное новообразование сигмовидной кишки.

Опухоль удалось полностью удалить на ранней стадии.