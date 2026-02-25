Рязань
Бастрыкин поручил проверить жалобы на строительство комплекса ТКО в Шацком районе
Местные жители обеспокоены тем, что новый объект будет возведен в непосредственной близости от их домов, что, по их мнению, может привести к загрязнению окружающей среды и негативно сказаться на их здоровье. Отмечается, что обращения в компетентные органы результатов не принесли. Следственный комитет России организовал процессуальную проверку по данному делу. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву предоставить отчеты о предварительных и окончательных результатах проверки.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращениям жителей Шацкого района Рязанской области, которые выразили недовольство строительством комплекса для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО).

Местные жители обеспокоены тем, что новый объект будет возведен в непосредственной близости от их домов, что, по их мнению, может привести к загрязнению окружающей среды и негативно сказаться на их здоровье.

Отмечается, что обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Следственный комитет России организовал процессуальную проверку по данному делу. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву предоставить отчеты о предварительных и окончательных результатах проверки.

Ход проверки и исполнение поручения находятся под контролем центрального аппарата ведомства.