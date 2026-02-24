Зарплаты в сфере энергетики выросли более чем на 30% за год — исследование

В 2025 году медианные зарплаты выросли во всех отраслях экономики. Самую заметную прибавку зафиксировали в энергетике. По данным аналитиков, в энергетике медианная зарплата поднялась с 60 тыс. до 80 тыс. рублей — более чем на 30% за год.