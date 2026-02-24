В 2025 году медианные зарплаты выросли во всех отраслях экономики. Самую заметную прибавку зафиксировали в энергетике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Dream Job.
По данным аналитиков, в энергетике медианная зарплата поднялась с 60 тыс. до 80 тыс. рублей — более чем на 30% за год. В телекоммуникациях доход вырос с 47 тыс. до 60 тыс. рублей (+27,7%), в сфере информационных технологий — с 60 тыс. до 75 тыс. рублей (+25%). В строительстве и недвижимости показатель увеличился с 82 тыс. до 100 тыс. рублей (+22%).
В финансовом секторе медианная зарплата достигла 70 тыс. рублей против 60 тыс. годом ранее (+16,7%). В розничной торговле она выросла с 50 тыс. до 58 тыс. рублей (+16%), в сфере продуктов питания — с 57 тыс. до 65 тыс. рублей (+14%), говорится в исследовании.