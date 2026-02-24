За выходные и праздничные дни в Рязани изъяли 76 литров алкоголя

В Рязанской области в выходные и праздничные дни полиция провела рейды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В результате обнаружили 15 нарушений миграционного законодательства иностранцами. Также привлечен к ответственности российский работодатель, который нарушил правила трудоустройства мигрантов. Кроме того, полицейские задержали 59 человек за различные правонарушения в Рязани, включая нарушения правил продажи алкоголя. В нескольких магазинах и кафе изъяли 76 литров спиртного. По всем фактам проводятся проверки.