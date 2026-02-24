Врачи ОКБ спасли рязанца с инсультом

Мужчине стало плохо на улице. Прохожие вызвали скорую. Пациента доставили в ОКБ с инсультом. Госпитализация прошла в пределах «терапевтического окна» — критически важных 4-5 часов. Мужчине провели тромболизис. «Это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга. Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3-4,5 часа после появления симптомов инсульта», — рассказал заведующий отделением ОНМК, Олег Сорокин. Отмечается, что инсульт прошел без последствий.