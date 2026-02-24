Врачи назвали зимнюю рыбалку психофизической реабилитацией

Зимняя рыбалка полезна для здоровья, но без соблюдения правил безопасности она опасна. При этом, по словам эксперта Ксении Мосуновой, она является психофизической реабилитацией. «Рыбалка — отличный инструмент психофизической реабилитации. Особенно она полезна тем, кто находится в состоянии хронического стресса или на грани выгорания. А остальным будет полезна для профилактики», — отметила основатель Института фундаментальной и прикладной психологии.

Врачи советуют заниматься физической активностью во время зимнего лова для улучшения кровообращения.