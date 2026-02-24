Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
33 минуты назад
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Врачи назвали зимнюю рыбалку психофизической реабилитацией
Зимняя рыбалка полезна для здоровья, но без соблюдения правил безопасности она опасна. При этом, по словам эксперта Ксении Мосуновой, она является психофизической реабилитацией. Об этом сообщили на портале «Деловой Петербург».

«Рыбалка — отличный инструмент психофизической реабилитации. Особенно она полезна тем, кто находится в состоянии хронического стресса или на грани выгорания. А остальным будет полезна для профилактики», — отметила основатель Института фундаментальной и прикладной психологии.

Врачи советуют заниматься физической активностью во время зимнего лова для улучшения кровообращения.