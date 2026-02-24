Восемь новых препаратов добавили в перечень жизненно необходимых лекарств

В список добавили: капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт. Они применяются для лечения анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и рака. В списке ЖНВЛП более 800 препаратов для борьбы с социально значимыми заболеваниями, из которых более 80% производятся в России.