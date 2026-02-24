Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Под санкции попали 240 юрлиц, 7 физлиц и 50 судов, в том числе «Транснефть», «Фора-Банк», «Ак Барс банк», банк «Абсолют», АО «Росатом Энергетические Проекты» и еще десятки других. Также среди них компании из Китая, Индии, Таиланда и ОАЭ, а также грузинские телеканалы за распространение дезинформации об украинском конфликте.
Великобритания расширила антироссийский санкционный список. Об этом сообщили «Известия».
