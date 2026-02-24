В ВТБ сообщили рязанцам, каким будет курс рубля в 2026 году

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции ожидают, что к концу 2026 года курс рубля составит 85-88 рублей за доллар. Обновленный прогноз представители ВТБ озвучили на Инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург».

«Мы считаем сейчас, что рубль будет более крепким, чем ожидалось ранее. Тем не менее ждем плавного ослабления рубля. Наш диапазон на конец года: 85-88 рублей за доллар», — сообщил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.

В ВТБ отметили, что корректировка прогноза связана с текущей макроэкономической ситуацией и динамикой валютного рынка.