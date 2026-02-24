В Тюмени сбили беременную женщину с ребенком
В Тюмени сбили перебегавших дорогу мать с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.
ДТП произошло 17 февраля на улице Одесской. Предварительно установлено, что 26-летняя девушка с ребенком перебегали дорогу вне пешеходного перехода. Их сбил «Ниссан».
Как пояснил 22-летний водитель, он не заметил пешеходов, «внезапно появившихся из-за стоящих автомобилей».
Отмечается, что мальчик с молодой девушкой получили множественные травмы.
По данным «
Фото — ГАИ по Тюменской области. Видео взято из Telegram-канала «Сахапресс».