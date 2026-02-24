В Тюмени сбили беременную женщину с ребенком

В Тюмени сбили перебегавших дорогу мать с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

ДТП произошло 17 февраля на улице Одесской. Предварительно установлено, что 26-летняя девушка с ребенком перебегали дорогу вне пешеходного перехода. Их сбил «Ниссан».

Как пояснил 22-летний водитель, он не заметил пешеходов, «внезапно появившихся из-за стоящих автомобилей».

Отмечается, что мальчик с молодой девушкой получили множественные травмы.

По данным « Сахапресс », пострадавшая была беременна. Уточняется, что спасти ребенка, которого она ждала, не удалось — медики констатировали выкидыш.

Фото — ГАИ по Тюменской области. Видео взято из Telegram-канала «Сахапресс».