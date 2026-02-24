В Шиловском районе 25 февраля проведут отлов бездомных собак

В среду, 25 февраля, в Шиловском районе пройдет отлов бездомных собак по муниципальному контракту. Жителям рекомендуют держать домашних животных на привязи или в огражденной территории и выводить их на прогулку только на поводках, чтобы избежать неприятных ситуаций.

В среду, 25 февраля, в Шиловском районе пройдет отлов бездомных собак по муниципальному контракту. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Жителям рекомендуют держать домашних животных на привязи или в огражденной территории и выводить их на прогулку только на поводках, чтобы избежать неприятных ситуаций.

В администрации напомнили: если вы заметили бездомных собак, сообщите по телефону: +7 (49136) 2-24-95. Это поможет организаторам провести отлов эффективнее.