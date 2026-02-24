В Рязанской области начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

С 16 по 22 февраля в регионе зарегистрировали 6 487 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 2,6%. Отмечается, что среди заболевших жители Рязани составляют 75,2%.