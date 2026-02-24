В Рязанской области инфляция достигла 7,5% из-за подорожания овощей

Годовая инфляция в Рязанской области по итогам января составила 7,5%. Больше всего подорожали услуги, а меньше всего — непродовольственные товары. Причины изменений объяснили эксперты рязанского отделения Банка России.

В январе на рынок поставлялись тепличные овощи, а при снижении температуры увеличились расходы на отопление теплиц и обслуживание оборудования, что привело к росту розничных цен.

В то же время животноводы увеличили производство молока. Рязанская область входит в число лидеров по объему производства в стране. Расширение сырьевой базы привело к росту предложения переработанной молочной продукции, в результате чего сливки, кефир и сгущенное молоко в январе стали дешевле, чем месяцем ранее.

Банк России планирует поддерживать высокие процентные ставки, чтобы инфляция стабилизировалась на низком уровне. По прогнозу регулятора, годовая инфляция в 2026 году составит 4,5-5,5%.