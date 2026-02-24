В Рязани за неделю в травмпункт БСМП обратились более 500 пациентов

С 16 по 22 февраля Амбулаторно-травматологический центр БСМП оказал помощь 516 пациентам. Из них 151 человек поступили с переломами, 190 — с ушибами, 86 — с растяжениями и 75 — с ранами. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Пациентам напомнили, что травмпункт БСМП принимает жителей всех районов города, кроме Октябрьского. Жители Октябрьского района обращаются в травмпункт Городской больницы № 11.

Пациенты с офтальмологической травмой обслуживаются в травмпункте ОКБ им. Семашко, а детский травмпункт ОКБ принимает детей.