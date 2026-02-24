В Рязани скорая оперативно помогла девушке с сотрясением мозга

В Рязани 23-летняя девушка получила сотрясение мозга после падения на заснеженной дороге в центре города. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. По словам матери пациентки, путь от остановки до офиса занял всего 500 метров, но пройти его оказалось крайне сложно. Сугробы достигали роста человека, по узкой протоптанной тропинке скользил лед, из-за чего девушка не удержалась и ударилась о забор.

Сотрудники офиса вызвали скорую помощь, и медики оперативно оказали девушке помощь, подтвердив диагноз сотрясения головного мозга и дав рекомендации по дальнейшему наблюдению. Сейчас состояние пациентки постепенно улучшается.