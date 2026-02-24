Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
-3°
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 76.75 0.11 21/02
ЦБ EUR 90.28 0.11 21/02
Нал. USD 77.35 / 76.90 24/02 12:25
Нал. EUR 91.01 / 91.59 24/02 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
32 минуты назад
3
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
909
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
493
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
992
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани скорая оперативно помогла девушке с сотрясением мозга
В Рязани 23-летняя девушка получила сотрясение мозга после падения на заснеженной дороге в центре города. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. По словам матери пациентки, путь от остановки до офиса занял всего 500 метров, но пройти его оказалось крайне сложно. Сугробы достигали роста человека, по узкой протоптанной тропинке скользил лед, из-за чего девушка не удержалась и ударилась о забор.

В Рязани 23-летняя девушка получила сотрясение мозга после падения на заснеженной дороге в центре города. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По словам матери пациентки, путь от остановки до офиса занял всего 500 метров, но пройти его оказалось крайне сложно. Сугробы достигали роста человека, по узкой протоптанной тропинке скользил лед, из-за чего девушка не удержалась и ударилась о забор. После падения у нее появились головокружение, тошнота и сильная головная боль.

Сотрудники офиса вызвали скорую помощь, и медики оперативно оказали девушке помощь, подтвердив диагноз сотрясения головного мозга и дав рекомендации по дальнейшему наблюдению. Сейчас состояние пациентки постепенно улучшается.