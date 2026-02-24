В Рязани скорая несколько раз застряла на одном участке дороги

Инцидент произошел на улице Загородной. По словам местных жителей, скорая застряла на въезде во двор. Очевидцы помогли вытолкать автомобиль, но через несколько метров он снова застрял.

В Рязани скорая несколько раз застряла на одном участке дороги. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

