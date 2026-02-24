Рязань
В Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду
Ресурса не будет c 09:30 до 17:00 по адресам: 1-я Нагорная 1, 2, 2 корп.1, 3, 4, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а с/т «Яблонька», 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; 3-й Нефтезаводской проезд 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 31, 139; Рязанская 47 с/т «строитель-6» уч.2, 51 с/т «Строитель-6» уч.1а, 45, 45/3, 49 (организации).

В Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Ресурса не будет c 09:30 до 17:00 по адресам:

  • 1-я Нагорная 1, 2, 2 корп.1, 3, 4, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а с/т «Яблонька», 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;
  • 3-й Нефтезаводской проезд 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 31, 139;
  • Рязанская 47 с/т «строитель-6» уч.2, 51 с/т «Строитель-6» уч.1а, 45, 45/3, 49 (организации).