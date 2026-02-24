В Рязани до 1 марта закроют движение по участку улицы Затинной

«В связи с аварийным ремонтом газопровода по улице Затинной с 10.00 26 февраля до 18.00 1 марта будет закрыто движение транспорта на автомобильной дороге у дома 3 по ул. Свободы», — отметили в мэрии. На время проведения ремонтных работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

В Рязани до 1 марта закроют движение по участку улицы Затинной. Об этом сообщает мэрия.

«В связи с аварийным ремонтом газопровода по улице Затинной с 10.00 26 февраля до 18.00 1 марта будет закрыто движение транспорта на автомобильной дороге у дома 3 по ул. Свободы», — отметили в мэрии.

На время проведения ремонтных работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.