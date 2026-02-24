В российских детсадах появятся игрушки, соответствующие традиционным ценностям

Минпросвещения РФ подготовит перечень игр и игрушек для детских садов. В него войдут позиции, которые соответствуют традиционным российским ценностям и помогают развитию ребенка. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка», — сказал Кравцов.

По его словам, такие игрушки помогут детям узнать об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны.