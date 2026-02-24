В России предложили создать лотерейные зоны для жесткого контроля

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович выступил с инициативой о необходимости создания лотерейных зон, аналогичных игорным, с целью жесткого контроля над этой сферой. Об этом пишет издание «Абзац».

Отмечается, что лотереи представляют собой опасное явление, которое может губить людей и разрушать их семьи.

