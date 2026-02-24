В России мигрантов хотят обязать платить налоги за своих родственников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в парламент направлен законопроект, который изменит миграционную политику России. Документ будет рассмотрен депутатами в приоритетном порядке, передает РИА Новости. В законопроекте предлагается, чтобы трудовые мигранты платили фиксированный налог не только за себя, но и за своих родственников, которые живут с ними в России. Также, если детям мигрантов исполнилось 18 лет и у них нет законных оснований для проживания в стране, они должны будут покинуть Россию в течение 30 дней. Кроме того, если мигрант работает меньше 10 месяцев в году, его разрешение на работу может быть аннулировано.

Володин отметил, что эти меры помогут лучше контролировать доходы мигрантов и снизить нагрузку на социальную инфраструктуру страны.