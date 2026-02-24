В Петербурге ребенок выпал с седьмого этажа, его поймал дворник

Мальчик играл у открытого окна и случайно зацепился за карниз, после чего выпал. Дворник, находившийся поблизости, успел заметить это и поймал ребенка. В результате мужчина получил переломы кисти и ребер. Выпавший мальчик оказался в реанимации с переломами и повреждением внутренних органов. Выяснилось, что мать пошла на кухню готовить обед, оставив сына без присмотра.

В Петербурге ребенок выпал с седьмого этажа, его поймал дворник. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости 18+".

Мальчик играл у открытого окна и случайно зацепился за карниз, после чего выпал. Дворник (на фото), находившийся поблизости, успел заметить это и поймал ребенка. В результате мужчина получил переломы кисти и ребер. Выпавший мальчик оказался в реанимации с переломами и повреждением внутренних органов.

Выяснилось, что мать пошла на кухню готовить обед, оставив сына без присмотра.

Фото: «Плохие новости 18+".