В Петербурге мать убитого педофилом мальчика стала фигуранткой уголовного дела

Мать убитого педофилом мальчика, многодетная Ксения, стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Ее обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, что, по мнению следствия, привело к гибели ее сына Паши.

Отмечается, что у мальчика развились «признаки девиантного поведения», поскольку он не посещал школу, бродил по улицам без присмотра и подрабатывал мойкой фар на машинах. Мальчику покупали еду неравнодушные прохожие.

В семье Ксении воспитывалось семь детей, включая погибшего Пашу. Сожитель Ксении не работал и имел несколько судимостей.

Если вину матери докажут, ей может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Ленобласти мужчина похитил 9-леьнего мальчика, когда он мыл с друзьями машины в попытках подзаработать. Позже подозреваемого задержали. Как отмечается, он приглашал покататься на машине и «побыть с ним за деньги» и других детей. Мужчина из-за страха шантажа со стороны ребенка убил его, а затем избавился от тела в одном из местных водоемов. Спустя время его извлекли из воды, а в ноутбуке задержанного нашли детскую порнографию.