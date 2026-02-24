В Пермском крае мужчина зарезал бывшую возлюбленную из-за ревности

В Пермском крае мужчина напал с ножом на 27-летнюю бывшую возлюбленную. От полученных травм женщина скончалась на месте. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным источника, компания друзей собралась в квартире, среди присутствующих находилась недавно расставшаяся пара. Мужчина приревновал женщину к другому гостю и во время конфликта нанес ей ножевые ранения.

У погибшей остались двое малолетних детей. Обстоятельства произошедшего и процессуальный статус подозреваемого уточняются.