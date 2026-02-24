Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
4 часа назад
139
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
925
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
499
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 004
В Пермском крае мужчина зарезал бывшую возлюбленную из-за ревности
В Пермском крае мужчина напал с ножом на 27-летнюю бывшую возлюбленную. От полученных травм женщина скончалась на месте. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным источника, компания друзей собралась в квартире, среди присутствующих находилась недавно расставшаяся пара. Мужчина приревновал женщину к другому гостю и во время конфликта нанес ей ножевые ранения.

У погибшей остались двое малолетних детей. Обстоятельства произошедшего и процессуальный статус подозреваемого уточняются.