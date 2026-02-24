В МВД заявили, что наркоситуация в Рязанской области остается сложной

«Наркоситуация в целом как по России, так и в нашем регионе продолжает оставаться сложной, но контролируемой правоохранительными органами. Ежемесячно в Рязанской области выявляется порядка ста наркопреступлений», — рассказал Александр Ильин.

В МВД заявили, что наркоситуация в Рязанской области остается сложной. Информацию в эфире ГТРК «Ока» озвучил начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков Александр Ильин.

Он также уточнил, что в 2025 году зафиксировали около 1300 преступлений по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, в прошлом году также пресекли деятельность организованного сообщества. В состав преступной группы входили 11 членов. Они занимались сбытом наркотиков в Рязанской области и соседних регионах. В 2025 году возбудили более 150 уголовных дел в отношении участников организованных преступных групп.

При этом Александр Ильин объяснил, что если рязанцы стали свидетелями действий наркозакладчиков, то нельзя пытаться самостоятельно их задерживать.

«В данном случае необходимо позвонить по телефону 102, 112 и сообщить приметы, место, если есть транспорт, то марку и номер автомобиля, в какую сторону предполагаемые наркозакладчики движутся. Сообщить можно на анонимной основе, в обязательном случае наряд полиции приедет и проверит информацию», — уточнил начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков.

Он также рассказал, что искать распространителей наркотиков помогают современные технологии. По словам Александра Ильина, почти весь наркооборот происходит через Интернет, где преступники оставляют свои следы, а большинство наркозакладчиков попадаются в первую неделю работы.

Ранее жителя Рязанской области осудили за покупку и хранение наркотиков. В июле 2025 года осужденный приобрел и хранил 1,25 грамма запрещенного вещества для личного употребления.

Фото: ГТРК «Ока».