В МВД показали мошеннический чат-бот, маскирующийся под ФНС

В МВД выявили поддельный чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС России. Об этом сообщает управление по борьбе с неправомерным использованием информационных технологий ведомства.

Мошеннический бот называется «Таксик».

В Telegram-канале МВД отмечают, что его функционал крайне примитивен: пользователю предлагают ввести ФИО, номер телефона и передать код подтверждения.

В ведомстве подчеркнули, что бот не предоставляет никаких реальных сервисов и доступа к услугам ФНС.