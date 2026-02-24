В МВД показали мошеннический чат-бот, маскирующийся под ФНС
В МВД выявили поддельный чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС России. Об этом сообщает управление по борьбе с неправомерным использованием информационных технологий ведомства.
В МВД выявили поддельный чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС России. Об этом сообщает управление по борьбе с неправомерным использованием информационных технологий МВД РФ.
Мошеннический бот называется «Таксик».
В Telegram-канале МВД отмечают, что его функционал крайне примитивен: пользователю предлагают ввести ФИО, номер телефона и передать код подтверждения.
В ведомстве подчеркнули, что бот не предоставляет никаких реальных сервисов и доступа к услугам ФНС.