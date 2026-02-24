В Краснодарском крае в ДТП погибла фудблогер

В Анапе в ДТП погибла 40-летняя женщина. Об этом сообщили в региональном МВД.

ДТП произошло Анапском шоссе. По предварительным данным, 40-летняя местная жительница двигалась на мопеде, не справилась с управлением и врезалась в бордюр. После чего водитель упала на проезжую часть и попала под колеса грузовика, двигавшегося в попутном направлении.

Женщина скончалась.

По данным Telegram-канала «Kub Mash», погибшая — популярная анапская блогерша. Она вела канал и страничку о кулинарии. В соцсетях на нее подписаны около 30 тысяч человек.

Фото взято из Telegram-каналов «Kub Mash», МВД России по Анапе.