В Касимове 25 февраля временно перекроют движение

В Касимове 25 февраля с 8:00 до 12:00 ограничат движение транспорта по улице Карла Маркса. Проезд закроют на участке от площади Ленина до пересечения с улицей Советской, сообщили в администрации округа.

Ограничение связано с заменой светильников на опорах уличного освещения.

Жителям и гостям округа рекомендуют учитывать изменения при планировании маршрута и заранее выбирать пути объезда.