Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
-3°
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 76.75 0.11 21/02
ЦБ EUR 90.28 0.11 21/02
Нал. USD 77.30 / 76.90 24/02 09:40
Нал. EUR 91.00 / 91.60 24/02 09:40
Новости
Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
895
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
493
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
984
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
1 187
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме призвали запретить продажу тюбингов в России
Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов отметил, что количество несчастных случаев с тюбингами возросло, и это вызывает серьезные опасения. По его словам, катание на ватрушках связано с высокой вероятностью травм и даже смертельных случаев, особенно если тюбинг привязан к автомобилю. Милонов предложил запретить продажу тюбингов, заявив, что это развлечение не является традиционным для русской культуры. Он назвал ватрушки «смертельно опасным идиотским развлечением» и призвал россиян выбрасывать их на помойку.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов призвал россиян избавиться от «ватрушек» — тюбингов, на которых люди катаются с горок. Об этом пишет «Газета.Ru».

Он отметил, что количество несчастных случаев с тюбингами возросло, и это вызывает серьезные опасения. По его словам, катание на ватрушках связано с высокой вероятностью травм и даже смертельных случаев, особенно если тюбинг привязан к автомобилю.

Милонов предложил запретить продажу тюбингов, заявив, что это развлечение не является традиционным для русской культуры. Он назвал ватрушки «смертельно опасным идиотским развлечением» и призвал россиян выбрасывать их на помойку.

В ответ на его слова Следственный комитет России предупредил родителей о рисках, связанных с катанием на тюбингах, и призвал исключить любые ситуации, которые могут привести к травмам или гибели детей.