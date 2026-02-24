В Госдуме призвали запретить продажу тюбингов в России

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов отметил, что количество несчастных случаев с тюбингами возросло, и это вызывает серьезные опасения. По его словам, катание на ватрушках связано с высокой вероятностью травм и даже смертельных случаев, особенно если тюбинг привязан к автомобилю. Милонов предложил запретить продажу тюбингов, заявив, что это развлечение не является традиционным для русской культуры. Он назвал ватрушки «смертельно опасным идиотским развлечением» и призвал россиян выбрасывать их на помойку.

В ответ на его слова Следственный комитет России предупредил родителей о рисках, связанных с катанием на тюбингах, и призвал исключить любые ситуации, которые могут привести к травмам или гибели детей.