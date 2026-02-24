В Госдуме предложили включить антидепрессанты в программу ОМС

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили добавить антидепрессанты в список лекарств, которые можно получить бесплатно или с частичной оплатой через систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Как отмечает РИА Новости, это предложение адресовано министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Депутаты считают, что многие люди сталкиваются с финансовыми трудностями и не могут позволить себе купить антидепрессанты. Если эти лекарства будут включены в программу ОМС, это поможет людям быстрее вернуться к нормальной жизни и работе. Они подчеркнули, что такая мера может снизить нагрузку на систему здравоохранения и улучшить качество жизни граждан.

